Вашингтон, 9 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Студия Pixar работает над сиквелом анимационного фильма «Головоломка». Об этом пишет портал Comicbook.

Цитата из мультфильма «Головоломка» режиссёров Пита Доктера, Роналдо Дель Кармена

Ожидается, что студия официально объявит о проекте в рамках мероприятия D23 Expo, которое пройдёт с 9 по 11 сентября 2022 года. В то же время неизвестно, сохранится ли актёрский состав оригинальной ленты во второй части.

Напомним, «Головоломка» вышла в 2015 году, получив кинопремию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Мировые сборы картины превысили $800 млн.