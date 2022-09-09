Сараево, 9 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Федерация Боснии и Герцеговины (FBiH) аннулирует разрешения на энергетику, городское планирование, строительство, коммунальные услуги и деятельность для установки небольших солнечных электростанций в домашних хозяйствах, сообщает издание Večernji list.

Зеленая энергетика в ЕС

Как поясняется, в новом Законе ФБиГ об электроэнергетике объекты, использующие возобновляемые источники энергии (за исключением гидроэлектростанций) с установленной мощностью менее одного мегаватта (МВт), полностью освобождены от обязанности получать разрешение на энергетику.

Согласно официальным анализам, почти 90 процентов зданий, использующих возобновляемые источники энергии, которые строятся в Федерации, имеют мощность менее одного МВт.

Закон, как добавляется, вводит систему сертификации уполномоченных монтажников солнечных электростанций и ветряных электростанций, с установленной мощностью до 23 кВт (киловатт). Однако поставщика оборудования граждане будут выбирать сами.

Таким образом, как поясняется, строительство солнечных электростанций и ветряных электростанций облегчается, а задачи, связанные с установкой и вводом в эксплуатацию производственного объекта, выполняются уполномоченными лицами с необходимыми профессиональными знаниями, выбранными инвесторами.