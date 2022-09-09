Брюссель, 9 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Сроки выдачи шенгенских виз гражданам России увеличиваются до максимальных 45 дней. Об этом сказано в инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз российским гражданам после 12 сентября. Инструкция опубликовано сегодня, 9 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

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Напомним, что Совет Евросоюза утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном порядке выдачи виз между Россией и ЕС. Сделано это было после того, как страны Прибалтики, Польша и Финляндия потребовали вообще запретить выдачу виз гражданам России. Но в ЕС решили только затруднить процесс выдачи виз.

Тем не менее, Польша и Прибалтика намерены не пускать на свою территорию граждан России с шенгенскими визами.