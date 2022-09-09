Бишкек, 9 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 9 сентября.

Великобритания

Жапаров выразил мнение, что королева Елизавета II всегда будет служить примером преданности государственным интересам Великобритании и заботы о своем народе.

«В этот скорбный час передаю искренние соболезнования всем членам королевской семьи, а также народу Соединенного Королевства», — говорится в телеграмме президента Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года. Королём стал её сын, принц Чарльз — он коронован как Карл III.