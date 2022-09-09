Подгорица, 9 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Будущее Западных Балкан находится в Европейском союзе, и государства должны работать над достижением этой важной цели, которая будет способствовать безопасности и процветанию стран региона в целом, заявили по итогам переговоров министр обороны Рашко Коневич и министр обороны Косово Арменд Мехай.

Флаг Черногории

«Суть и общее видение в том, что этот регион должен быть частью Евросоюза», — сказал Коневич, находящийся с официальным визитом в Косово по приглашению своего коллеги Мехая.

Коневич добавил, что правительства двух стран должны вместе и решительно работать над этим, и напомнил, что Черногория добилась наибольшего в процессе европейской интеграции всех стран региона. Он выразил надежду, что этот визит в Приштину восстановит ранее исключительно хорошие отношения между двумя странами.

«Черногория поддержит Косово в ее стремлении стать частью определенных региональных инициатив и улучшить свой статус, что позволит наладить дополнительное политическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами», — сказал Коневич.

Коневич и Мехай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя министерствами обороны в Приштине.

«Черногория, как наша соседняя страна и член НАТО, имеет большое значение в нашей перспективе развития», — сказал министр обороны Косово, подчеркнув, что он твердо убежден в том, что роль черногорских властей в реализации государственных целей Косово и общерегиональных интересы будут очень важны.