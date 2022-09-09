Брюссель, , 19:22 — REGNUM Евросоюзая комиссия рекомендовала всем странам ЕС не выдавать гражданам Российской Федерации многократные визы с длительным сроком действия. Об этом сказано в инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз российским гражданам после 12 сентября. Инструкция опубликовано сегодня, 9 сентября.

Шенгенская виза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет ЕС сегодня окончательно утвердил решение об остановке упрощенного визового режима с Россией. Это значит, что для граждан России визы в страны ЕС будут стоить дороже (80 евро вместо 35), для их оформления понадобится больше документов и времени.