Подгорица, 9 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Черногория не готова к предстоящему энергетическому кризису, заявил декан факультета электротехники Саша Муйович телевидению Черногории. По его словам, на это повлияло множество факторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Чтобы избежать энергетического кризиса, нужна политическая стабильность, у нас такой политической стабильности нет. Почему? Поскольку энергетика является важной национальной проблемой, вы с помощью стратегий развития энергетики и создания сценариев, позволяющих избежать энергетического кризиса, предотвратить и разрешить этот кризис. Мы не сделали этого вовремя, и из-за всей политической ситуации я не думаю, что это работает в нашу пользу», — заявляет Муйович.

«Мы можем купить социальный мир в краткосрочной перспективе, но с точки зрения энергетического сектора мы не добьемся многого», — сказал собеседник телевидения Черногории, комментируя планы в ближайшее время удерживать низкие цены на электричество для домохозяйств.

Одним из наиболее важных вопросов, считает Муйович, является обучение населения тому, как разумно использовать электричество. Кроме того, Черногория должна работать над тем, чтобы производить и включать как можно больше возобновляемых источников электроэнергии.