Москва, , 19:22 — REGNUM Певица Диана Гурцкая проголосовала с помощью адаптивной системы электронного голосования в Общественном штабе Москвы, сообщает 9 сентября телеграм-канал Общественной палаты РФ.

Диана Гурцкая Jansadovski

Отмечено, что в Единый день голосования в Москве функционирует электронная система, позволяющая проголосовать избирателям с нарушениями зрения или моторики.

Специальные программы экранного доступа (скринридеры) позволяют перевести информацию, появляющуюся на экране, в звуковой формат.

«При онлайн-голосовании скринридеры озвучат текст, показанный на экране, обозначат активные кнопки, ссылки, поля для ввода информации и так далее. Благодаря им избиратели с ограниченными возможностями без посторонней помощи смогут узнать о порядке голосования и перечне кандидатов», — указано в сообщении Общественной палаты РФ.

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