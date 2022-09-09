Неаполь, Италия, 9 сентября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. 21-летний фланговый нападающий «Наполи» и национальной сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в Серии А 2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

В августе Хвича Кварацхелия принял участие в матчах с «Вероной», «Монцей», «ФиорентиноЙ» и «Лечче», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что болельщики «Наполи» признали Кварацхелию лучшим игроком команды в августе.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия выступает с 1 июля 2022 года после перехода из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 15 миллионов евро.