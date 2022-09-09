Подгорица, , 19:11 — REGNUM В Черногории со вторника 13 сентября ожидается снижение цен на топливо. По известным пока параметрам цена бензина Eurosuper — 95 будет ниже на девять евроцентов и будет стоить 1,26 евро за литр, Eurosuper-98 снизится на восемь евроцентов до 1,31 евро, а Eurodiesel станет дешевле на два-три цента.

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Точная сумма снижения цены на «Евродизель» станет известна в понедельник, когда Министерство капитальных инвестиций опубликует новые цены на основе всех доступных расчетных параметров. Литр Евродизеля в настоящее время стоит 1,58 евро. Две недели назад цена дизельного топлива выросла на 12 центов.

Следующий расчет будет 26 сентября, а любые изменения цен на нефтепродукты вступят в силу 27 сентября.