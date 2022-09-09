Сыктывкар, , 19:11 — REGNUM Волонтеры помогли жительнице харьковского города Балаклея воссоединиться с семьей, проживающей в России.

Плакат в поддержку спецоперации Денис Абрамов © ИА REGNUM

Как рассказал глава комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев, в августе к нему обратилась жительница Емвы с просьбой помочь связаться с мамой — в Балаклее из-за боев есть проблемы со связью, светом и водой. Женщину удалось найти благодаря волонтерам.

«Я связался с координаторами, которые организовывали мою поездку на Донбасс в качестве медика. Благодаря волонтерам женщину удалось найти и доставить на границу. На все ушло около месяца, так как работу осложняли киевские диверсанты и все действия нужно было проводить аккуратно. С 4 сентября воссоединившаяся семья живет в Республике Коми. Не смог удержаться от того, чтобы лично их поздравить с этим событием. Очень рад, что история закончилась благополучно. Мы своих не бросаем», — рассказал Климушев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России сообщило о переброске войск в Харьковскую область.