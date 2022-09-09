Бишкек, 9 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Новым министром здравоохранения Киргизии стала Гулнара Баатырова. Указ о её назначении на эту должность подписал сегодня, 9 сентября, президент Садыр Жапаров.

Orenburg-gov.ru Назначение

Ранее, кандидатуру Баатыровой на пост главы медицинского ведомства утвердил парламент Киргизии. Она исполняла обязанности руководителя Минздрава с 3 сентября.

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Справка ИА REGNUM:

Баатырова Гулнара Маришовна родилась 29 октября 1963 года. В 1986 году окончила Киргизский государственный медицинский институт по специальности «врач-лечебник». Ординатуру проходила в городской клинической больнице №2 в столице Киргизии. С

1988 по 2013 годы занимала должности участкового терапевта, заведующего терапевтическим отделением и директора Карасуйской районной поликлиники. С 2013 года по сентябрь 2022 года возглавляла медицинскую аккредитационную комиссию Минздрава Киргизии.

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