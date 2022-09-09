Астана, 9 сентября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Максимум через год российская экономика адаптируется к санкциям со стороны Запада, поэтому Казахстану нужно успеть воспользоваться моментом — перестроить цепочку производств и перенести на свою территорию предприятия из России и Белоруссии. Об этом заявил казахстанский экономист Рафаэль Жансултанов, передаёт «Forbes. kz».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Санкции как мозоль: она появляется, когда постоянно бьешь в одно и то же место, и со временем уже не больно. Через какое-то время Россия всё-таки окрепнет. Полного иммунитета к санкциям не возникнет, но и в рамках ограничений страна сможет развиваться», — подчеркнул он.

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Аналитик отметил, что Казахстану при этом следует обратить внимание только на те сферы, в которых он будет достаточно конкурентоспособен. К примеру, производители скоропортящейся продукции не рискнут переносить свои производства в Казахстан.

«В Поволжье, Краснодарском крае и других регионах России другой климат, и эти отрасли развивались там веками. Переехать могут производители товаров длительного пользования — с расчётом на рынок Евразийского экономического союза. И также — технологические компании. Многие технологические номады (кочевники — Прим. ИА REGNUM) уже перебрались в Казахстан», — пояснил Жансултанов.

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