Ярославль, 9 сентября 2022, 19:11 — REGNUM В Ярославской области более 60 тысяч избирателей проголосовали на выборах губернатора — очно и с помощью дистанционного голосования. Данные по состоянию на 15:00 первого дня выборов опубликовал областной избирком.
Глава областной избирательной комиссии добавила, что активнее всего голосуют северные районы региона. Так, в Большесельском, Брейтовском и Мышкинском на выборы пришли более 15% избирателей.
Напомним, выборы в Ярославской области проходят в течение трёх дней — с 9 по 11 сентября. Жители выбирают губернатора, глав сельских поселений и депутатов муниципалитета Ярославля. Всего в регионе открыты 848 избирательных участков.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы предпочли электронное голосование в первый день выборов