Ярославль, 9 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Ярославской области более 60 тысяч избирателей проголосовали на выборах губернатора — очно и с помощью дистанционного голосования. Данные по состоянию на 15:00 первого дня выборов опубликовал областной избирком.

Правительство Ярославской области Выборы 2022 в Ярославле

«В регионе выборы проводятся не только в очном формате, но и электронном. Если учесть явку вместе с ДЭГом, то в целом она составляет 6,53%. Дистанционно проголосовали 22 тысяч человек или 60% от числа зарегистрировавшихся в системе. Мы на втором месте среди 7 регионов России, в которых выборы проводятся и дистанционно. Непосредственно на избирательный участках проголосовали 42 865 избирателей. В целом, выборы проходят штатно, нарушений не зафиксировано», — рассказала председатель избирательной комиссии Елена Новик.

Глава областной избирательной комиссии добавила, что активнее всего голосуют северные районы региона. Так, в Большесельском, Брейтовском и Мышкинском на выборы пришли более 15% избирателей.

Напомним, выборы в Ярославской области проходят в течение трёх дней — с 9 по 11 сентября. Жители выбирают губернатора, глав сельских поселений и депутатов муниципалитета Ярославля. Всего в регионе открыты 848 избирательных участков.