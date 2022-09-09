Тюмень, 9 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Тюменской области уже с 2022 года экспортёрам компенсируют до 80% транспортных затрат на перевозку продукции по территории Российской Федерации. Об этом заявил на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Международный экспорт

«Предельный размер софинансирования составит 500 тысяч рублей на одного субъекта малого или среднего бизнеса. Таким образом, мы поддержим компании, ориентированные на экспорт», — цитирует Андрея Пантелеева «Тюменская линия».

На данную меру поддержки, по словам Пантелеева, правительство Тюменской области подтолкнули итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата региона. Уровень развития экспорта среди малых и средних предприятий в области оказался не самым высоким. Показатели оказались ниже 2020 года на 30%. В 2021 году экспортную деятельность осуществляли 197 малых и средних предприятий — лишь 1% от общего числа МСП в регионе.

«Чтобы подняться на ступень выше, нам необходимо увеличить количество экспортёров в два раза — до 365, а объём экспорта должен вырасти в пять раз — до 17 млрд рублей. Добиться таких результатов развития экспорта за один год нелегко, особенно в нынешней геополитической ситуации», — добавил замгубернатора Пантелеев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил в свою очередь, что сейчас пока на иностранных инвесторов надежды мало. Поэтому все регионы конкурируют за предпринимателей и их инвестиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Тюменской области за первое полугодие 2022 года внешнеторговый оборот вырос на 80% по сравнению с 2021 годом, экспорт — в три раза. Был сделан акцент на развитие партнёрских отношений со странами СНГ, Африки, Ближнего Востока, Китаем и Монголией.