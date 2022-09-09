Бишкек, 9 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В рамках цифровизации в общественных местах в Киргизии установили 2 141 камеру видеонаблюдения. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с министрами внутренних дел стран-участниц Содружества независимых государств.

Камеры наблюдения

По словам главы государства, из них 200 камер отслеживают криминогенную обстановку в стране в онлайн-режиме через единый центр оперативного управления.

«До конца года запланирована установка еще более 240 видеокамер. Также в текущем году создано отделение по информационно-техническому обеспечению и борьбы с преступлениями в сфере IT-технологий», — добавил он.

Также Жапаров рассказал о том, что власти Киргизии постоянно улучшают материальное и социальное положение работников правоохранительных органов.

«Недавно южной столице республики — городе Оше завершено строительство 240-квартирного дома для сотрудников милиции. Завершается строительство нового здания войсковой части Внутренних войск Киргизии», — подытожил он.

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