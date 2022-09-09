Загреб, , 19:04 — REGNUM На заседании правительства Хорватии премьер-министр Андрей Пленкович представил пакет мер помощи гражданам, компаниям, государственному сектору и неправительственным организациям на сумму почти 21 млрд кун, пишет Index. hr.

Хорватия

«С целью защиты граждан, экономики и общества мы снова идем на решительное вмешательство в экономику», — сказал премьер-министр Андрей Пленкович.

По его словам, общий пакет мер стоит почти 21 миллиард хорватских кун. По его словам, правительство представляет «сильную, справедливую и всеобъемлющую» программу, которая обеспечивает уровень жизни граждан, сохраняет функции государственных институтов и поддерживает высокий экономический рост. По его словам, программа справедлива, поскольку направлена ​​в первую очередь на тех, кто больше всего пострадал от роста цен и кто больше всего нуждается в помощи.