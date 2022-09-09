Вашингтон, , 19:21 — REGNUM О российском многофункциональном истребителе пятого поколения ВКС РФ пишет американское издание 19FortyFive. Автор статьи сообщает, что Россия «совершила прорыв» в разработке военных самолётов, рассказав об основных свойствах Су-57.

Су-57 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он заявил, что свой первый полёт Су-57 должен был совершить намного раньше 2010 года. Затем он процитировал гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, который сообщил, что по госконтракту с Минобороны РФ построено четыре серийных Су-57 и о том, что до конца 2024 года ВКС РФ получат 22 истребителя Су-57, а к 2028 году — 76 самолётов.

Напомним, мелкосерийное производство Су-57 началось в 2013 году, серийное запущено летом 2019 года. Первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в декабре 2020 года.

Су-57 был продемонстрирован на форуме «Армия-2022», причём Слюсарь рассказал, что самолёт принимает участие в специальной военной операции, «показывая себя с наилучшей стороны».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в июне в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР было задействовано звено из четырёх Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения вражеских систем ПВО.

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