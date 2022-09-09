Нур-Султан, , 21:03 — REGNUM Примерно четверть избирателей в Казахстане не верят ни властям, ни оппозиционерам — люди просто хотят, чтобы их оставили в покое. Об этом сообщил казахский политолог Данияр Ашимбаев, передаёт «Turanpress. kz».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, среди тех, кто намерен пойти на выборы президента Казахстана, 10% составляют национал-популисты и сторонники Запада. Вторую категорию составляют сторонники радикального переустройства страны — их насчитывается около 5%. В третью входит большая часть электората — около 85% готовы поддержать действующую власть.

«С этой точки зрения президент Касым-Жомарт Токаев имеет поддержку во всех трёх группах, хотя и отнюдь не безусловную. Бурные события нынешнего года создали запрос на более радикальные перемены, но при этом никакого консенсуса в направлениях этих реформ нет», — подчеркнул он.

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В качестве примера аналитик привёл вопрос российско-западного противостояния и российской военной спецоперации на территории б. УССР.

«По 40% поддерживают ту или иную сторону. Явного перевеса в общественном мнении нет, что требует учитывать интересы и пристрастия и тех, и других во избежание раскола общества», — отмечает Ашимбаев.

Также политолог обратил внимание на то, что в Казахстане у оппозиции нет явных лидеров, вокруг которых готовы объединиться противники действующих властей. Вместе с тем, проблемы в казахстанской экономике продолжают нарастать и множиться.

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»В этой связи вероятны не только перспективы стихийных волнений, но и утраты поддержки элит и общества. В последнем случае шанс перехода власти к прозападной либерально-националистической оппозиции относительно невелик. А вот перспектива возвращения опальных тяжеловесов, обыгрывающих евразийскую идеологию и выступающих под лозунгами ностальгии и решительности, становится весьма вероятной», — пояснил он.

Подводя итог, эксперт отметил, что стабильность нынешних властей Казахстана критически зависит от состояния дел в экономике.

«Это требует принципиально иной философии системы управления, жесткого контроля над реализацией собственных намерений и полноценного развития представительной власти», — констатировал Данияр Ашимбаев.

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