В Совете Евросоюза заявили о падении производства электроэнергии
Брюссель, 9 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В странах Европейского союза снизился уровень производства электроэнергии, заявили 9 сентября в Совете ЕС. Об этом сообщает представительство Чехии в Совете стран Евросоюза.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЕС
По мнению членов Совета, производство электроэнергии в Евросоюзе упало из-за нехватки атомной и гидрогенерации.
«Мощность производства электроэнергии в ЕС в последние несколько месяцев была значительно ниже, чем обычно, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики», — указано в сообщении.