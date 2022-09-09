Брюссель, 9 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В странах Европейского союза снизился уровень производства электроэнергии, заявили 9 сентября в Совете ЕС. Об этом сообщает представительство Чехии в Совете стран Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По мнению членов Совета, производство электроэнергии в Евросоюзе упало из-за нехватки атомной и гидрогенерации.

«Мощность производства электроэнергии в ЕС в последние несколько месяцев была значительно ниже, чем обычно, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики», — указано в сообщении.