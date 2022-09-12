Москва, , 09:00 — REGNUM От легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве выдвинулась колонна грузовиков с гуманитарным грузом для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Отправка гуманитарного груза Союза операторов наружной рекламы в Новороссию. Москва, 09.09.2022 Союз операторов наружной рекламы

Отправка гумпомощи состоялась в рамках акции «Щит добра», организованной участниками проекта «Все для победы». Акция стартовала 25 августа. Ее инициатором выступил Союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны России, Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), Общероссийского народного фронта. В ней также принял участие зампредседателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

На протяжении двух недель организаторы акции совместно со своими партнерами и рекламодателями из разных уголков России занимались сбором продуктов, средств гигиены, антисептиков, постельных принадлежностей и других необходимых в быту вещей.

Отправка гуманитарного груза Союза операторов наружной рекламы в Новороссию. Москва, 09.09.2022 Союз операторов наружной рекламы

Выступая на торжественном мероприятии по отправке гумпомощи в Донбасс, Неверов выразил благодарность руководству и игрокам ЦСКА, предпринимателям — инициаторам акции «Щит добра» и народному фронту, который ведет серьезную работу в плане сбора гуманитарной помощи для ЛДНР. Он также отдельно поблагодарил болельщиков Центрального спортивного клуба армии, принявших непосредственное участие в сборе вещей для комплектации гуманитарного груза.

По словам парламентария, россияне имеют возможность внести свой вклад в помощь донбасским республикам в рамках программы «Все для победы», цель которой — поддержка участвующих в спецоперации военнослужащих, а также жителей освобожденных территорий. Неверов отметил, что накануне в Донецкой республике был открыт мемориал, восстановленный с участием российских авиастроителей и благодаря поддержке неравнодушных граждан. Он выразил надежду, что груз благополучно будет доставлен туда, где в нем нуждаются.

В свою очередь представитель Союза операторов наружной рекламы, управляющий партнер ГК «Восток-Медиа», президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин заявил, что Союз операторов наружной рекламы сразу откликнулся на важную инициативу, и за несколько месяцев к объединению присоединилось порядка пятисот организаций по всей стране. Он также подчеркнул, что работа ведется совместно с Минобороны России и Общероссийским народным фронтом и будет продолжаться в дальнейшем.

Отправка гуманитарного груза Союза операторов наружной рекламы в Новороссию. Москва, 09.09.2022 Союз операторов наружной рекламы

А руководитель медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин сообщил, что «Щит добра» стал очень важной акцией, так как все понимают, насколько сложная ситуация сейчас складывается в ДНР и ЛНР и как непросто приходится местным жителям. Он пояснил, что о своем желании помочь жителям Донбасса заявили компании из Москвы, Татарстана, Курской, Самарской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и ряда других регионов страны. При этом участники акции не просто приобретали вещи для формирования гуманитарного груза, но также предлагали клиентам компаний — операторов наружной рекламы отдать на эти цели часть производимого ими товара, за что выделяли откликнувшимся на призыв рекламные поверхности, чтобы те могли продвигать свою продукцию.

Фомин заявил, что за две недели организаторам акции удалось собрать гуманитарную помощь на сумму сорок четыре миллиона рублей, и этот груз сегодня отправился к месту назначения. Он также пояснил, что это не предел, и планируются следующие поставки. Глава медиагруппы «Рим» также выразил уверенность в том, что данный процесс будет осуществляться на регулярной основе.