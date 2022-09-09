Лондон, 9 сентября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Матчи седьмого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 по футболу перенесены из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 9 сентября сообщается на официальном сайте лиги.

Senedd Cymru Елизавета II

По информации источника, в Великобритании в рамках траурной процедуры в связи с кончиной королевы в силу вступает ряд протоколов, которые затрагивают в числе прочих спортивные мероприятия.

По итогам шести туров Английской Премьер-лиги первую позицию с пятью победами и 15-ю набранными очками занимает лондонский «Арсенал» под руководством Микеля Артеты. Следом с отставанием в одно очко идут «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».