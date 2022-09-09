Санкт-Петербург, 9 сентября 2022, 18:53 — REGNUM Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердила информацию о договоренности со сборной Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча. Встреча пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Soccer.ru

Ранее сообщалось, что 24 сентября сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина встретится со сборной Кыргызстана. Игра пройдет в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В последний раз сборная России появлялась на поле 14 ноября 2021 года в матче 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира. В том матче подопечные Валерия Карпина минимально уступили сборной Хорватии со счетом 0:1.