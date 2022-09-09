Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердила информацию о договоренности со сборной Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча. Встреча пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Сборная России по футболу Soccer.ru

Ранее сообщалось, что 24 сентября сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина встретится со сборной Кыргызстана. Игра пройдет в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В последний раз сборная России появлялась на поле 14 ноября 2021 года в матче 10-го тура отборочного турнира к чемпионату мира. В том матче подопечные Валерия Карпина минимально уступили сборной Хорватии со счетом 0:1.