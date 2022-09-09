Пенза, 9 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Безопасность детей от травм на железной дороге является целью профилактических мероприятий, который проводят со школьниками в Пензенской области. Очередной урок провели с учащимися школы №69 и гимназии №42 в Пензе, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

С начала 2022 года в Пензенской области зафиксировали 7 случаев непроизводственного травматизма, за этот же период в прошлом году произошло 13 несчастных случаев.

Детям, которым приходится пересекать железнодорожные пути по дорогу в школу, необходимо напоминать основные правила безопасности, которые сводятся к переходу пути в специально оборудованных местах без прослушивания музыки и отвлечения на гаджеты.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень непроизводственного травматизма в границах Казанского территориального управления Горьковской железной дороги сократился за шесть месяцев 2022 года на 46%.

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