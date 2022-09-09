Бишкек, , 18:48 — REGNUM В Киргизии не хватает адекватного лекарственного обеспечения антигемофильными факторами детей и взрослых, больных гемофилией. Об этом заявила министр здравоохранения Гулнара Баатырова на встрече с региональным менеджером Всемирной федерации гемофилии Кариной Кочорян.

Медицина и деньги ru.torange.biz

Глава Минздрава рассказала о необходимости организовать комплексную медицинскую помощь и улучшить лабораторную диагностику и реабилитацию.

Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»

Баатырова поблагодарила федерацию за 6 млн МЕ-факторов (препараты для больных гемофилией), которые международная организация ежегодно предоставляет Киргизии.

«Государство ежегодно закупает 3 млн МЕ-факторов для наших пациентов, однако этого недостаточно», — посетовала высокопоставленная киргизская чиновница.

Также министр здравоохранения сообщила о том, что сейчас решается вопрос о выделении 1 млрд сомов (751,5 млн рублей) на закупку жизненно важных и необходимых лекарств. Из них 96,8 млн сомов (72,7 млн рублей) позволят почти полностью покрыть годовую потребность в антигемофильных факторах.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Министерства здравоохранения Киргизии, в республике проживают 411 пациентов с гемофилией, половина из них — дети и подростки.

Читайте также: За что задержали министра здравоохранения Киргизии?