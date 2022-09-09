Киев, , 19:21 — REGNUM Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Об этом 9 сентября сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Польша и б. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Одновременно пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что визит премьер-министра в Киев является очередным «политическим сигналом Кремлю, и этот сигнал сегодня тоже будет послан».

Напомним, визит польского премьера и литовского президента в Киев состоялся сразу же после встречи шефа Пентагона Ллойда Остина с представителями стран-сателлитов США, оказывающих поддержку киевскому режиму.

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