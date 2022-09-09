Владивосток, 9 сентября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме прошла сессия, посвящённая туризму в Арктике, в котором приняли участие министр по туризму Камчатского краяВладимир Русанов, первый заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской областиАртём Кукса, министр предпринимательства, торговли и туризма ЯкутииТимур Ханды и директор по развитию и стратегическим партнерствам отеля «Карлтон» Елена Веселова. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Мы сохраняем историю Арктики: места стоянок первых поморов, места лагерей первых полярных экспедиций и покинутые полярные станции, восстанавливаем их и обустраиваем для современного туриста. Благодаря экологическим тропам, аудиогидам и QR-кодам, мы гармонично вплетаем современность в историю, преподнося огромный массив информации в интересной и понятной форме. Для гостей нацпарка мы разработали систему развлекательного образования — погружаем их в историю и одновременно с лекцией закрепляем знания на мастер-классах», — рассказалАлександр Кирилов, директор национального парка «Русская Арктика».

Отмечается, что главным правилом посещения нацпарка является «созерцая — уважай», означающее, что аутентичность на территории ООПТ превалирует над современностью.

«Арктика — это эксклюзивное предложение на туристическом рынке, так как всего несколько стран в мире имеют на своей территории арктические регионы. Такую богатую, уникальную, разнообразную и нетронутую дикую природу вряд ли можно найти где-то ещё в нашей стране. Безусловно, туризм оказывает антропогенный пресс, но его можно уменьшить путем развития инфраструктуры», — добавил Александр Кирилов.

Как сообщалоИА REGNUM, правительство Сахалинской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали трёхстороннее соглашение, которое направлены на создание новых туристических проектов на Курильских островах.

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