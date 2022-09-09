Киев, 9 сентября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Прошение об арбитраже против Газпрома подал 9 сентября в Международный арбитражный суд «Нафтогаз», сообщили в компании.

Gov.ua «Нафтогаз»

Претензия к Газпрому у компании, офис которой находится на территории б. УССР, в том, что российский поставщик газа якобы допустил несвоевременную оплату услуг по транспортировке по территории б. УССР.

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Напомним, в конце июня «Нафтогаз» пригрозил Газпрому арбитражем из-за недоплаты за транзит газа по территории б. УССР. Речь идёт якобы о недоплате за объёмы, которые Газпром забронировал.

Добавим, что в мае Киев заявил о прекращении транзита газа из России в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области на фоне спецоперации, поскольку территория станции вышла из-под контроля Киева.