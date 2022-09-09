Москва, 9 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимых для приёма в вузы по различным специальностям в 2023-2024 учебном году. Соответствующий приказ ведомства размещён 9 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

ЕГЭ

«Установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится приём на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Минобрнауки», — говорится в документе.

Согласно приказу, минимальный порог для ЕГЭ по русскому языку установлен на уровне 40 баллов, по математике — 39 баллов, по физике — 39 баллов, по обществознанию — 45 баллов, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе — 40 баллов, по биологии — 39 баллов, по географии — 40 баллов, по химии — 39 баллов.