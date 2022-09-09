Владикавказ, , 18:28 — REGNUM Сформированный в Северной Осетии батальон «Алания» пополнят добровольцы из разных субъектов России. К бойцам, выполняющим задачи, поставленные в ходе спецоперации, примкнут боевые офицеры с опытом службы в том числе в горячих точках, сообщили 9 сентября в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Формированию такого межрегионального подразделения способствовали связи главы республики Сергея Меняйло с бывшими сослуживцами из ряда регионов РФ. Они встретились с ним в республиканском ДОСААФ. На встрече также присутствовали добровольцы, решившие вместе с бойцами «Алании» участвовать в спецоперации на территории б. УССР.

«Боевые офицеры — десантники, морпехи, прошедшие не одну «горячую точку», включая военные кампании в Афганистане и Чеченской республике. Среди них — защитники Отечества, обладающие орденами Красной звезды и орденами Мужества за проявленные доблесть и героизм во время афганской и чеченской кампаний», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Сослуживцы Меняйло обещали поддержать процесс формирования добровольческих отрядов. В ближайшее время они намерены примкнуть к батальонам «Алания» и «Осетия».

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