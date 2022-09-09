Кострома, 9 сентября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Костроме открылся Центр опережающей профессиональной подготовки, позволяющий готовить кадры под запросы работодателей. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с заместителем руководителя ЦОПП Татьяной Липаевой, чтобы узнать о том, какую пользу площадка может принести региону и его жителям.

Администрация Костромской области ЦОПП

ИА REGNUM: Одна из базовых «установок» Центра — прогнозирование потребностей рынка труда и модернизация образования с такой скоростью, чтобы не допустить нехватки кадров. Возможно ли делать прогнозы в столь быстро меняющемся мире, как наш?

Татьяна Липаева: Действительно, темпы развития экономики и рынка труда в последнее время очень ускорились, но прогнозировать не только можно, но и нужно. Выход есть — необходимо общаться с бизнесом, ведь он первый чувствует и предвосхищает тенденции, которые появляются в той или сфере и на производстве. Мы будем заниматься этой работой, пытаться заглядывать в будущее, слышать заказ предпринимателей и реагировать на него.

ИА REGNUM: Что сейчас происходит на рынке труда Костромской области, какие тенденции вы можете отметить?

Татьяна Липаева: Если ориентироваться на сводный прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах, утвержденный департаментом экономического развития, то на период до 2028 года потребность региона достаточно высока — нам нужно порядка 40 тысяч человек. Наибольшая потребность связана со специалистами со средним профессиональным образованием. В ближайшей перспективе вопрос в рабочих руках у нас будет на острие повестки. Учитывая, что система среднего профессионального образования в полной мере не может удовлетворить этот спрос (ссузы и вузы Костромской области выпускают порядка 4 тысяч специалистов в год — ИА REGNUM), наша работа приобретает особую значимость. Не каждый работодатель готов ждать кадры 3-4 года, они нужны ему здесь и сейчас. Актуальными на рынке труда становятся короткие образовательные программы: программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Наш Центр как раз и занимается формирование банка таких коротких, гибких, адаптированных под точный заказ производства программ.

ИА REGNUM: Какие профессии наиболее востребованы и перспективны для экономики региона?

Татьяна Липаева: Департамент по труду и социальной защите Костромской области систематически публикует рейтинг наиболее востребованных профессий, он основывается на заявленных работодателями вакансиях. По последним сведениям, это рабочие профессии — швеи, продавцы, повара, сварщики, токари, среди служащих — врачи, инженеры, учителя и так далее.

ИА REGNUM: Список востребованных специальностей почти не меняется последние годы. С чем это связано?

Татьяна Липаева: К сожалению, совершенно несправедливо в общественном сознании прочно держится представление, что рабочие специальности — низкооплачиваемые и малопривлекательные. Внушительная часть подростков не знают, куда им идти, и профессию им выбирают родители. Они в свою очередь ориентируются на то, что было модно и престижно лет 10-15 назад. Это юриспруденция, банковское дело, реклама. Получается что на платные программы — конкурс и очередь. А на нужные специальности — электромонтажников, рабочих лесной отрасли, агрономов гораздо меньше претендентов. В наших региональных профориентационных практиках мы стараемся показать молодежи, что сегодняшний рабочий трудится на современном производстве, должен обладать высокотехнологичными компетенциями, быть готовым работать в условиях цифрового производства, что высококвалифицированный труд сегодня хорошо оплачивается, что успешным можно стать и в своем регионе. Как результат наших совместных усилий мы видим, что в последние 3 года спрос на получение среднего профессионального образования, растет число школьников, которые осознанно со средним баллом 4,5 или 5,0 идут в колледжи и техникумы на востребованные специальности. Таким образом ситуация постепенно меняется.

Директор департамента Костромской области Илья Морозов тестирует возможности шлема виртуальной реальности на открытии ЦОПП

ИА REGNUM: Одна из «фишек» центра — формирование коротких образовательных программ длительностью до 6 месяцев. Можно ли чему-то хорошо научиться за этот срок?

Татьяна Липаева: Верно, это программы длительностью от 3 до 6 месяцев. Это достаточный срок для того чтобы снабдить человека конкретными компетенциями, которые он может применять на рынке труда. Держателями программ выступают наши колледжи и техникумы, поскольку у них есть кадры, материальная база. Другими словами, они их реализуют. Кроме этого, каждое обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена. Экспертами в комиссии являются представители работодателей из той или иной отрасли, которые могут оценить, готов человек выйти на производство, или нет. В целом программы максимально ориентированы на практику.

ИА REGNUM: Правильно ли понимаю, что речь идёт о достаточно простых профессиях?

Татьяна Липаева: Правильно. Перечень таких профессий зафиксирован специальным приказом Министерства образования. В основном там рабочие квалификации и должности служащих — сварщики, вожатые, штукатуры, каменщики, помощники ветеринаров, и так далее. Но это абсолютно не значит, что, выбирая эту программу, человек может надеяться только на посредственную зарплату, ведь он получит одну из наиболее востребованных специальностей для региона. Если вкратце, то человек тратит минимум времени с перспективой получать достойную зарплату.

ИА REGNUM: ЦОПП заключил пять соглашений о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой, Сбербанком, Союзом лесопромышленников Костромской области, ТГ «Сфера Влияния», Союзом коммунальных предприятий. Это рамочные соглашения или в них есть конкретика?

Татьяна Липаева: На сегодня — это рамочные соглашения. Эти работодатели договорились с нами о сотрудничестве, оказании помощи в профориентации школьников, содействии трудоустройству, размещении вакансий на нашей платформе, поиске сотрудников через нее.

ИА REGNUM: Насколько понимаю, часть образовательных программ будет формироваться под заказы работодателей. Как это будет работать? Как работодатели гарантируют, что возьмут переобучившихся к себе?

Татьяна Липаева: Наша задача в том чтобы выявить запросы работодателя и подобрать подрядчика для создания образовательной программы — тот или иной колледж или техникум. Остальные вопросы они могут согласовывать между собой. Уладить денежный вопрос и вопрос о трудоустройстве обучающихся можно с помощью юридически грамотно оформленных договоров.

В костромском Центре опережающей профессиональной подготовки

ИА REGNUM: Как думаете, кто пойдёт к вам в большем количестве — школьники, студенты, пенсионеры или специалисты, которые хотят получить новые компетенции?

Татьяна Липаева: Думаю, первыми будут школьники, студенты выпускных курсов, которых волнуют вопросы трудоустройства. Им в первую очередь нужна связующая ниточка с работодателем. Но надеюсь что взрослые люди, пенсионеры и предпенсионеры тоже заинтересуются.