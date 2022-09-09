Вашингтон, , 18:33 — REGNUM США вводят санкционные ограничения в отношении министра разведки и национальной безопасности Ирана Исмаила Хатиба, сообщает 9 сентября министерство финансов Соединенных Штатов.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению Вашингтона, санкционные меры приняты в связи с причастностью Исмаила Хатиба к неким действиям в киберсфере.

Заявление о санкциях опубликовано в разделе мер, связанных с киберсферой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Британия и США обвинили Иран в совершении кибератаки на Албанию. Доказательств причастности Тегерана к этим событиям приведено не было.

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