Вашингтон, 9 сентября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. США вводят санкционные ограничения в отношении министра разведки и национальной безопасности Ирана Исмаила Хатиба, сообщает 9 сентября министерство финансов Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

По утверждению Вашингтона, санкционные меры приняты в связи с причастностью Исмаила Хатиба к неким действиям в киберсфере.

Заявление о санкциях опубликовано в разделе мер, связанных с киберсферой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Британия и США обвинили Иран в совершении кибератаки на Албанию. Доказательств причастности Тегерана к этим событиям приведено не было.