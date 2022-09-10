10 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Между публичными заявлениями и реальными действиями огромная разница. Россия будет смотреть, что конкретно предпринимает Казахстан для нормализации работы совместных проектов.

Евгения Ким, , 00:01 — REGNUM Казахстан может расширить действующие маршруты поставок своей нефти. Для этого нужны инвестиции и время. Быстро перестроить всю инфраструктуру не получится. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ИА REGNUM: Запад хочет установить предельную цену на российские энергоносители. Какую позицию займет Казахстан? Ведь, с одной стороны, Казахстан и Россия имеют общие проекты, а с другой — Казахстан заявил, что будет поддерживать антироссийские санкции.

Станислав Митрахович: Вот в этом и есть вся интрига. Что будет делать Казахстан?

Я не очень верю в сценарий прайс-кепа и что он полноценно сработает. Страны Запада и так российскую нефть или уже не покупают, или перестанут покупать, когда эмбарго вступит в силу в декабре 2022 года, по крайней мере, на поставку нефти морским путем. Если говорить об азиатских странах, то они, наоборот, предложат покупать российскую нефть и к проекту не присоединятся.

Нефтяной танкер GTraschuetz

Скидки на уровне конкретных соглашений между компаниями, дисконты будут иметь место, но это не прайс-кеп. Это не государственное регулирование. По крайней мере, в России это не будет считаться прайс-кепом.

Хотя Запад, возможно, в качестве доказательства своего успеха может объявить эти дисконты результатом проекта введения «потолка цен». Но это не совсем так. В реальности, конечно, прайс-кеп — это государственное регулирование, а дисконт — это договоренности между компанией А — поставщиком и компанией Б — покупателем.

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Что касается Казахстана. Известно, что смеси по КТК — до 80% с лишним идут из Казахстана. Остальные 20% — это нефть России. Напомню, что уже были эксцессы, когда там что-то грузилось в Новороссийске, а потом арестовывалось и задерживалось. Тогда говорили, что эта нефть на самом деле казахстанская, а не российская. И с этим определением в дальнейшем, возможно, будут сложности.

В целом и формально на Западе будет считаться, что казахстанскую нефть можно возить. В том числе и ту, которая будет идти по КТК, если, конечно, с ним ничего не случится.

ИА REGNUM: А что может случиться?

Мало ли. Это уже будет зависеть от отношений России с Казахстаном, высказываний Казахстана на тему антироссийских санкций и так далее. Вы понимаете схему.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Казахстан оставил для себя возможность откатить ситуацию назад?

Станислав Митрахович: Напомню, что недавно в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Были переговоры. Казахстан является частью ОДКБ и членом ЕАЭС. Варианты взаимодействия всегда существуют. Может быть, и по КТК найдется компромисс. Конечно, это зависит от слов, а главное, от действий Казахстана.

ИА REGNUM: Каких?

Станислав Митрахович: Например, реально ли ведение через Казахстан параллельного импорта? Может быть, через полгода выяснится, что Казахстан на это не пойдет.

Надо понимать, что существует разница между публичными заявлениями наших партнеров и их действиями в реальности. Посмотрим, будущее покажет, как будут развиваться события. А событий будет много. Я вполне допускаю, что КТК и дальше будет работать в прежнем режиме, почему бы нет?

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ИА REGNUM: Казахстан договаривается об альтернативных маршрутах после череды сбоев в работе КТК. Может что-то получиться у Казахстана с Азербайджаном?

Станислав Митрахович: Уже была анонсирована статья со ссылкой на казахские источники об увеличении прокачки через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. То есть нефть пойдет через порт Актау, далее на танкерах будет доставляться до Азербайджана. Потом по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан, и уже из Турции нефть снова будет грузиться на танкеры и поставляться куда угодно.

Карта нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан

Еще может быть прокачка по маршруту Баку — Супса. Если верить расчетам некоторых аналитиков, то этот вариант позволяет заместить порядка 8% тех объемов, которые идут по Каспийскому трубопроводному консорциуму. То есть это мало. Для того чтобы увеличивать эти мощности, нужно расширять порты на Каспийском море.

В принципе, Баку — Тбилиси — Джейхан особо расширять не нужно, он пока недозагружен. Но если уж Казахстан хочет полностью переключиться на другие маршруты, то придется расширять и Баку — Тбилиси — Джейхан.

Что касается альтернативных покупателей. Есть Китай. Естественно, Казахстан имеет право расширяться в этом направлении. Но с кондачка этот вопрос, естественно, не решить. Нужны деньги, инвестиции, подготовительные работы. Быстро перестроить и расширить всю инфраструктуру не получится.

Поэтому на сегодняшний день Казахстану наиболее эффективно транспортировать свою нефть на мировой рынок с помощью России. Полноценная кооперация сейчас, скорее всего, затруднительна. Поэтому, вероятно, стороны будут искать компромисс.

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