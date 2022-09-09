Пхеньян, , 18:20 — REGNUM 8 сентября опубликован Закон о политике КНДР в отношении ядерных вооруженных сил. Согласно закону, КНДР как ответственное ядерное государство выступает против всяких форм войны, включая ядерную, и стремится к строительству мирной планеты, где осуществлена международная справедливость.

Флаг КНДР pixabay.com

Ядерные вооруженные силы КНДР являются мощным средством для защиты суверенитета, территориальной целостности и коренных интересов государства, для предотвращения войны на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, для обеспечения глобальной стратегической стабильности.

Ядерная боеготовность КНДР гарантируется надежными, эффективными и созревшими силами ядерного сдерживания, способными активно реагировать на все существующие и возрастающие будущие ядерные угрозы, оборонительной и ответственной политикой в отношении ядерных вооруженных сил, гибкой и целеустремленной стратегией применения ЯО.

Цель опубликования политики в отношении вооруженных сил и правовое оформление применения ЯО КНДР заключается в предотвращении ошибочного суждения между ядерными государствами и злоупотреблении ЯО, в конце концов, в максимальном сокращении риска ядерной войны.

Для того, чтобы ядерные вооруженные силы — стержень государственного оборонительного могущества ответственно выполнили свою важную миссию, ВНС КНДР постановляет следующее.

1. Миссия ядерных вооруженных сил

Ядерные вооруженные силы КНДР — главные силы обороны государства, защищающие суверенитет государства, территориальную целостность и безопасность жизни народа от внешних военных угроз, агрессии и атаки.

Основная миссия ядерных вооруженных сил КНДР — дать враждебным силам точно осознать, что военная конфронтация с КНДР принесет гибель, и воздержаться от попыток к агрессии и наступлению, в результате чего сдержать войну. Ядерные вооруженные силы КНДР выполняют операционную миссию по отражению агрессии и наступления враждебных сил, достижению решительной победы в войне на случай неудачи сдерживания войны.

2. Состав ядерных вооруженных сил

Ядерные вооруженные силы КНДР составляются из разного рода ядерных зарядов и их носителей, системы командования и управления, всех людских ресурсов, оснащений и оборудования для их эксплуатации и обновления.

3. Командование и контроль над ядерными вооруженными силами

Ядерные вооруженные силы КНДР подчиняются единому командованию Председателя государственных дел КНДР. Председатель государственных дел КНДР уполномочен решать все вопросы, связанные с ЯО.

Структура командования государственными ядерными вооруженными силами, включающая в себя членов, назначенных Председателем государственных дел КНДР, уполномочена помогать Председателю государственных дел во всем процессе с принятия решений, связанных с ЯО, до их выполнения.

4. Выполнение решения о применения ЯО

Ядерные вооруженные силы КНДР немедленно выполняют приказ о применении ЯО.

5. Принципы применения ЯО

КНДР в основном принципе применяет ЯО как последнее средство в ответ на внешнюю агрессию и атаку, серьезно угрожающие безопасности государства и народа. КНДР не угрожает ЯО и не применяет его против безъядерных стран, пока они не соучаствовали в агрессии или наступательных действиях против КНДР в сговоре с другими ядреными государствами.

6. Условия применения ЯО

КНДР может применять ЯО в следующих случаях.

В случае совершения или суждения о приближении атаки с помощью ЯО или других оружий массового уничтожения против КНДР. В случае совершения или суждения о приближении ядерной и неядерной атаки враждебных сил против руководства государства и структуры командования государственными ядерными вооруженными силами. В случае совершения или суждения о приближении смертельной военной атаки на важные стратегические объекты государства. В случае необходимости предотвращения расширения и затягивания войны, проведения операций по взятию инициативы в войне. В неизбежном случае, когда можно реагировать только ЯО на возникновение других обстоятельств, вызывающих катастрофический кризис для существования страны, безопасности жизни народа.

7. Постоянная мобилизованность ядерных вооруженных сил

Ядерные вооруженные силы КНДР поддерживают постоянную мобилизованность, чтобы после отдачи приказа о применении ядреного оружия немедленно выполнить его в любых условиях и обстановках.

8. Безопасное сохранение, эксплуатация и охрана ЯО

КНДР устанавливает последовательную и безопасную систему сохранения и эксплуатации ЯО с тем, чтобы все процессы, включая сохранение и эксплуатацию ЯО, оценку их годности и характеристики, обновление и утилизацию, проводились по административно-техническим правилам и правовому порядку. КНДР принимает последовательные охранительные меры по нераспространению ЯО и технологии, оборудования, ядерного материала и др.

9. Укрепление и обновление ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношениях

КНДР на основе постоянной оценки внешней ядерной угрозы и изменения состояния международных ядерных вооруженных сил обновляют и укрепляют ядерные вооруженные силы в качественном и количественном отношении. КНДР периодически обновляет стратегию по применению ядреных оружий на всякий случай, чтобы ядерные вооруженные силы надежно выполнили свою миссию.

10. Нераспространение

КНДР как ответственная страна-обладательница ЯО не размещает ЯО на территории других стран, не совладает ЯО с ними, не передает ЯО, связанную с ним технологию, оборудование и оружейный ядерный материал другим странам.

11. Прочее