Магнитогорск, Челябинская область, 9 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области у 54-летней женщины обнаружили и изъяли более пяти тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Nik Frey (niksan) Алкоголь

Товар хранился в гаражных боксах. Акцизных марок на бутылках не было. Общая стоимость изъятой партии превышает миллион рублей.

Оперативники считают, что продукция реализовывалась в торговых павильонах. Теперь гражданке грозит шесть лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября на Южном Урале уже обнаруживали нелегальные партии алкоголя. Владельцы товара стали фигурантами уголовных дел.