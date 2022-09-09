Донецкая Народная Республика, , 18:18 — REGNUM В результате обстрела Донецка бандеровцами из тяжелой артиллерии погибли два человека. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает штаб обороны ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бандеровцы в очередной раз произвели обстрел центра Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Были выпущены как минимум 15 снарядов.

Попадания были в том числе в Ворошиловском районе столицы ДНР. Там погибли два человека.

Еще три человека получили ранения в центре Донецка в результате обстрела.