Балаклея, Украина, 9 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Группа бандеровских боевиков «Сокол» уничтожена в боях за Балаклею (Харьковская область, б. УССР) в ходе спецоперации ВС РФ, сообщает 9 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разбег

Также сообщается, что ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ под Харьковом в Чугуеве. Это важный узел с базами бандеровских боевиков, на которые ВСУ опираются, «пытаясь наступать на Купянск и Изюм».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление.

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