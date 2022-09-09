Тюмень, 9 сентября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Тюмени управляющий совет средней школы N 88 решил не вносить в устав учебного заведения никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Хиджаб

Напомним, именно в этой тюменской школе директор не пустила пятиклассницу в хиджабе (традиционном мусульманском платке) на занятия, ссылаясь на устав школы. После широкого общественного обсуждения, поддержки ребёнка и его родителей омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым, при содействии замгубернатора Тюменской области Александра Райдера девочке разрешили носить хиджаб. По крайней мере об этом заявил СМИ её отец. Однако управляющий совет средней школы N 88 не согласился с таким решением.

«По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания», — пояснила общее решение совета школы его председатель Елена Корчемкина.

Данное решение совета школы поддержал постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов. Форму одежды для учащихся школ определяют сами образовательные учреждения. Это предусмотрено федеральным законом об образовании, подчеркнул он.

«Если есть определенные правила, требования и нормы, считаю, что их надо выполнять и учитывать. С этим надо соглашаться», — подчеркнул Яраги Курбанов.

И уточнил, что речь в данном случае идёт о светском образовательном учреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском посёлке Пурпе десятиклассница забрала документы из школы, в которой ей запретили посещать занятия в хиджабе. При этом отмечалось, что директор школы ознакомила ученицу с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утверждёнными департаментом образования ЯНАО на основании закона «Об образовании в РФ».