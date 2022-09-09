Москва, , 18:22 — REGNUM Вооруженные силы России и Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в ходе учений «Восток-2022» отработали нанесение совместных массированных ударов по авианосным группировкам. Об этом сообщил 9 сентября замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Россия и Китай openDemocracy

Фомин отметил, что особенностями учения стало «совместное применение авиации, боевых кораблей Российской Федерации и Китайской Народной Республики».

В частности, по его словам, на учениях было отработано «нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника».

Кроме того, в Японском море были проведены учения по поиску и поражению корабельных группировок и подводных лодок противника.

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