Москва, 9 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 сентября составил 11 трлн 869,9 млрд рублей, или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

В долларовом экфиваленте объём ФНБ на начало сентября составил $196,627 млрд.

Напомним, на 1 августа объём ФНБ составлял 12 трлн 155,885 млрд рублей ($198,269 млрд в эквиваленте), или 9,1% ВВП. Таким образом, за месяц он сократился на 285,985 млрд рублей, а в долларах — на $1,642 млн.

При этом объём ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) на начало сентября составил 8 трлн 289,863 млрд рублей ($137,323 млрд), или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Месяцем ранее объём ликвидных активов фонда составлял 8 трлн 663,64 млрд рублей ($141,309 млрд), или 6,5% прогнозируемого ВВП.

По состоянию на 1 сентября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 49,189 млрд евро, 5,315 млрл фунтов стерлингов, 768,258 млрд японских иен, 309,720 млрд китайских юаней, 4,512 млрд рублей, а также 554,911 тонны золота в обезличенной форме.

Напомним, Фонд национального благосостояния формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса, а также доходов от управления собственными средствами. Средства фонда могут быть частично потрачены в случае, если их объём превышает 7% ВВП России.