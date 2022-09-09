Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Для казенных учреждений Санкт-Петербурга за 1,8 млрд рублей построят восьмиэтажный архивный комплекс. Об этом свидетельствуют данные конкурса на сайте госзакупок.

Архив Мария Саксон © ИА REGNUM

Согласно содержанию лота, архив появится на Заневском проспекте, северо-западнее пересечения с Охтинской веткой железной дороги. Комплекс будет построен для «Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга» и «Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга».

«Здание архивного комплекса для Санкт-Петербургских казенных учреждений «Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга» и «Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга» — отдельно стоящее, сложное в плане, восьмиэтажное, с подвальным этажом под частью здания», — сказано в описании закупки.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 4 октября 2022 года. Итоги подведут через три дня. Работы по возведению комплекса должны завершить до 11 ноября 2024 года.