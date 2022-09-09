Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Для казенных учреждений Санкт-Петербурга за 1,8 млрд рублей построят восьмиэтажный архивный комплекс. Об этом свидетельствуют данные конкурса на сайте госзакупок.

Мария Саксон ИА REGNUM Архив

Согласно содержанию лота, архив появится на Заневском проспекте, северо-западнее пересечения с Охтинской веткой железной дороги. Комплекс будет построен для «Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга» и «Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга».

«Здание архивного комплекса для Санкт-Петербургских казенных учреждений «Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга» и «Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга» — отдельно стоящее, сложное в плане, восьмиэтажное, с подвальным этажом под частью здания», — сказано в описании закупки.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 4 октября 2022 года. Итоги подведут через три дня. Работы по возведению комплекса должны завершить до 11 ноября 2024 года.