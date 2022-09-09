Вологда, 9 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. На трассах Вологодской области участились случаи выхода лосей на проезжую часть — у животных началась миграция. Об этом сообщает региональное правительство.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Лоси на автодороге

«Только за минувшие сутки зарегистрировано три столкновения с лосями на федеральных трассах в Череповецком и Кирилловском районах. Все ДТП произошли в темное время суток, в зоне действия знака», — уточнили в ведомстве.

Всего же в текущем сезоне уже зарегистрировано 116 столкновений с крупными дикими животными. В списке наиболее опасных дорог — федеральные трассы Москва — Архангельск, Вологда-Новая Ладога, Вологда- Медвежьегрск.

Эксперты напоминают: наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Если водитель заметил лося, не стоит сигналить или пытаться объехать его. Нужно остановиться, включить знак аварийной остановки и продолжать движение только после ухода животного с дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, на рязанской трассе после столкновения с лосем сгорел автомобиль.