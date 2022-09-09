Пенза, 9 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Улучшить транспортную логистику в Пензенской области позволит запуск поезда между двумя крупными городами региона. Об этом 9 сентября заявил глава области Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Электричка по маршруту «Пенза-Кузнецк»

Электричка по маршруту Пенза — Кузнецк начнет курсировать в ноябре 2022 года. Проект реализуется по договоренности правительства Пензенской области с Куйбышевской железной дорогой.

«Новый подвижной состав, несомненно, привлечет к данному виду транспорта еще больше пассажиров. Уверен, что и пензенцы, и кузнечане оценят комфорт и безопасность. Запуск современной скоростной электрички Пенза-Кузнецк позволит улучшить транспортную логистику в регионе, снизит нагрузку на автобусное сообщение, уменьшит время в пути», — прокомментировал губернатор пробную поездку.

В состав электрички войдут четыре вагона, оснащенными мягкими креслами, системой видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные места, а также подъемники для их посадки и высадки.

Ранее ИА REGNUM передавало, в декабре 2021 года в Пензенской области прошла презентация обновленной электрички. Поезд нового поколения «Орлан» курсирует по маршруту «Пенза-1 — Белинская — Пачелма» в двухвагонном исполнении.

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