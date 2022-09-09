Тбилиси, , 18:19 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за время тюремного заключения похудел на 30 кг, сообщил 9 сентября журналистам депутат грузинского парламента Коба Накопия.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Саакашвили нуждается в срочном переводе в «заграничную клинику».

«Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», — заявил Накопия.

Кроме того, он обвинил власти Грузии в причастности к похудению Саакашвили и призвал их разрешить переезд последнего за границу.

Напомним, ранее родственники Саакашвили заявляли, что врачи поставили уже 17 диагнозов бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одессы.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнилось три года появлению основного оппозиционного телеканала Грузии