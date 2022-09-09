Москва, 9 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Уволиться из-за плохого начальства готовы 83% работающих в России, пишут 9 сентября «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа. ру».

Цитата из к/ф «Чиполлино». реж Борис Дёжкин. 1961. СССР Молчать!

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 67% жителей РФ назвали самым плохим качество начальства перекладывание ошибок на подчинённых, а вторым в негативном ключе они назвали неготовность руководителя защищать команду в глазах вышестоящих.

Также выяснилось, что 53% опрошенных считают плохим начальство то, которое не готово брать на себя ответственность. 52% заявили о таком плохом качестве как неспособность начальства формулировать задачи и ставить цели.

Ещё 51% назвал плохим качеством повышение голоса на своих сотрудников, 36% — неумение делегировать задачи, 32% — отсутствие лидерских качеств, 21% — неспособность к быстрому приняютию решений, 18% — излишний контроль над сотрудниками.

Что касается положительных качеств, были названы такие как умение отмечать и поощрять заслуги подчинённых, рассчитывать рабочую нагрузку, а также не присваивать себе чужих заслуг.