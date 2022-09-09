Ижевск, , 17:55 — REGNUM Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей в Удмуртии в первый день голосования принял 30 звонков на горячую линию. Накануне и в течение нескольких дней работы центра ежедневно поступало около 5-7 звонков, сообщает пресс-служба Общественной палаты республики.

Ситуационный центр на выборах в Удмуртии пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

По словам оператора горячей линии, юриста Владислава Могилева, наблюдатели звонят, чтобы посоветоваться в каких-то сложных или спорных ситуациях. Граждане интересуются, как проголосовать на дому, или как узнать свой избирательный участок.

Руководитель штаба корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков отметил, что все избирательные участки открыты, работают без сбоев.

«Можно говорить о том, что выборы идут спокойно, в соответствии с законодательством», — заверил он.

Члены Общественной палаты выезжают на избирательные участки в составе мобильных групп. Проверяют соответствие участков санитарным нормам, наличие везде наблюдателей и обеспечение безопасности сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 9 по 11 сентября выбирают главы республики и депутатов регионального парламента. В 14 районах проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В первый день голосования на территории республики открылся 1161 избирательный участок. В списки для голосования внесены, по состоянию на 1 июля текущего года, около 1,165 млн избирателей.

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