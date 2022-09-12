Москва, 12 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Татьяна Васильева

Фото предоставлено Обществом дружбы с Танзанией Юрий Коробов на открытии Общества дружбы с Танзанией

Российское общество дружбы с Танзанией (ОДТ) создано для поддержания и развития отношений в первую очередь между Россией и Объединенной Республикой Танзания, а также со странами всего африканского континента. Большую работу в этом направлении проводит президент общества, бизнес-посол «Деловой России» в Танзании Юрий Коробов. Главная цель его командировок, встреч, мероприятий и проводимой просветительской работы — раскрыть новые возможности сотрудничества и сделать наши народы ближе. Изучение русского и суахили — важнейшая составляющая крепнущей дружбы.

Инициированные Обществом дружбы встречи с представителями бизнеса и власти обеих стран, на различных уровнях, оживили сотрудничество, сделали актуальным бизнес-диалог и способствовали появлению новых совместных планов в самых разных сферах деятельности. Косвенную поддержку своей работы Общество дружбы с Танзанией получило 1 сентября, когда в традиционном ежегодном выступлении перед студентами МГИМО министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал акцент на необходимости расширить ряд изучаемых языков и включить в их число языки африканского континента — в первую очередь суахили, африкаанс и амхарский.

Вектор меняется

Безусловно, в топе изучения остается классическая четверка — английский, немецкий, французский, испанский, — но всё больше учеников и студентов стремятся с ранних лет к изучению языков, которые еще вчера считались редкими. К таким языкам относится и суахили. Необходимость учить европейские языки не отменяется, но создана новая цель — расширять знание языков дружественных стран. В связи с этим определенные перемены в школах и ВУЗах намечены уже в этом году. Образовательный вектор меняется в сторону специализации, углубленного изучения определенных предметов, в том числе и отдельных языков.

Деятельность Общества дружбы, кроме прочего, демонстрирует важность и актуальность народной и бизнес-дипломатии, то есть непосредственного общения между заинтересованными юридическими и физическими лицами, участвующими в процессе, минуя сложности дипломатического церемониала и протокола. Развитие культурно-деловых отношений с Танзанией, происходящее на наших глазах, — это прекрасный пример мягкой общественной дипломатии. Это именно то, что необходимо сейчас для восстановления и укрепления забытых или утерянных в силу времени связей и для преодоления различных мировых кризисов.

Народная дипломатия может включать в себя весь комплекс международных отношений, за исключением подписания межправительственных документов. Представители разных стран на внеправительственном уровне вполне эффективно могут принимать участие в организации процесса мирного сосуществования, а при необходимости — и в решении конфликтов, сотрудничать в научной и культурной областях. Бизнес-дипломатия — эффективный инструмент реализации внешнеэкономичесих интересов компаний, используемый для развития экономического сотрудничества между двумя странами.

Популяризация суахили в России и русского языка в странах Африки — это важное направление работы Общества дружбы с Танзанией с момента создания. В силу разных причин язык суахили пока не очень популярен в нашей стране, но число носителей суахили в мире, будь то люди, использующие его как родной язык, или носители второго языка, оценивается примерно в 200 миллионов человек. Впечатляющая цифра. Наряду с английским и французским, суахили является одним из трех официальных языков стран Восточноафриканского сообщества (ВАС), куда входят Бурунди, Демократическая Республика Конго, Кения, Руанда, Южный Судан, Танзания и Уганда. Кроме того, это язык общения региона Великих озер, Восточной и Южной Африки, включая некоторые районы Республики Конго и Сомали, Малави, Мозамбик и Замбии. Суахили также один из рабочих языков Африканского союза и Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. Суахили является государственным языком в Танзании, Кении и Уганде. Неудивительно, что в сегодняшней международной обстановке запрос по увеличению количества специалистов, владеющих суахили, сформировался и у российского МИД.

Фото предоставлено Обществом дружбы с Танзанией Встреча Юрия Коробова с послом Танзании Фредриком Ибрахимом Кибутой

Залог успеха

Чтобы выстраивать долгосрочные деловые отношения между нашей страной и странами африканского континента, необходимо изучать и языки и культуру этих стран. Сложно выстраивать международный бизнес без обоюдного знания языков партнерами, языковой барьер — одно из самых сложных препятствий. Знание языка страны, с которой налажены перспективные отношения, реализуются совместные проекты — всегда залог успеха и долгого сотрудничества. Общество дружбы с Танзанией активно работает в этом направлении.

Уже был проведен ряд встреч с послом Танзании, подписаны определенные соглашения, в том числе и направленные на изучение языков партнёрства. При поддержке Общества дружбы с Танзанией у студентов ВУЗов в Тверской области и в Красноярском крае уже с начала этого учебного года появится возможность изучать суахили на бюджетной основе. Ранее это было доступно лишь в крупнейших ВУЗах РФ, где исторически изучались редкие языки — МГИМО, РУДН. Это открывает совершенно новые горизонты для будущих дипломатов: изучая редкий язык определенное количество лет, учащиеся смогут наработать базу знаний для успешной карьеры и в дипломатической области, и во многих других, представлять интересы нашего государства на международной арене.

На последней встрече посла Танзании и президента ОДТ Юрия Коробова было определено дальнейшее направление развития изучения языков. В этом году запланирован ряд встреч представителей ведущих вузов РФ и представителей посольства Танзании для утверждения и подписания соглашений по совместной работе по изучению русского и суахили при поддержке правительств Танзании и России. Впервые наша страна на таком серьезном уровне подходит к вопросу популяризации изучения языков. Это открывает масштабные перспективы международного сотрудничества, культурных и бизнес-отношений и совместных глобальных проектов.

По инициативе Общества дружбы в Тверской области был организован клуб юных дипломатов, что широко освещалось в прессе. Клубы юных дипломатов — это новые перспективы для учащихся, в том числе возможности изучения редких языков и суахили, как одного из них.

Юрий Коробов отметил: «Деятельность Общества дружбы с Танзанией наряду с краткосрочными планами, которые мы реализуем сегодня, содержит стратегические векторы развития, результат воплощения которых раскроется через годы, а может быть и десятилетия. Особенно важно, что мы чувствуем как поддержку российских властей, в том числе на уровне МИД, так и находим заинтересованность и помощь в правительстве Объединенной Республики Танзания. Языковой вопрос сейчас ежедневно находится в нашей повестке дня. Но это, как раз, пример вложений, рассчитанных на долгосрочную перспективу».